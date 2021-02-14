شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الداخلية تفرض عقوبات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شددت وزارة الداخلية، الحملات الرقابية لفرض عقوبات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، في الرياض.

وذكرت تقرير تلفزيوني، إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية في أدنى مستوياته خلال الفترة الماضية مما أدى إلى زيادة الإصابات، وفقًا لقناة " العربية ".

ويذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت تمديد بالإجراءات الاحترازية 20 يومًا.