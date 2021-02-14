شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الداخلية تفرض عقوبات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شددت وزارة الداخلية، الحملات الرقابية لفرض عقوبات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في الرياض.
وذكرت تقرير تلفزيوني، إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية في أدنى مستوياته خلال الفترة الماضية مما أدى إلى زيادة الإصابات، وفقًا لقناة " العربية ".
ويذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت تمديد بالإجراءات الاحترازية 20 يومًا.