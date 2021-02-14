شكرا لمتابعة خبر عن الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعد الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي هي: من بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو للأثنى العاجز عن العمل (عجزًا دائمًا أو مؤقتًا أو معاقًا).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الأسر غير المعولة وتشمل: المطلقة مع أبناءها، الأرملة مع أيتام، الأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود، أسرة المدمن على المخدرات.

وتشمل تلك الفئات: المرأة بلا عائل وتشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات، وفئة الأيتام وتشمل: يتيم متوفى الأب، يتيمة متوفى الأب، يتيم مجهول الأب/الأبوين، يتيمة مجهولة الأب/ الأبوين.