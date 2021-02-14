شكرا لمتابعة خبر عن تطورات جديدة في واقعة افتراش مجهول كوبري النورية في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

باشرت الجهات ذات العلاقة واقعة افتراش مجهول كوبري النورية في مكة لأكثر من شهر.

وجاء تحركات الجهات ذات العلاقة بعد تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شخص يرتدي ثياب بالية يعيش أسفل كوبري النورية بمكة، على الأسفلت منذ أكثر من شهر.

وقامت الجهات ذات العلاقة بتسليمه إلى مركز شرطة التنعيم التي أعدت محضر بالحالة ورفعت تقريرها لجهة الاختصاص، التي بدورها استقبلت المجهول تمهيدًا لإكمال باقي الإجراءات حياله.

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