انطلاق حملة ميدانية لمسح شبكة الطرق في المملكة

أطلقت وزارة النقل اليوم، حملة بعنوان (نحو طرق متميزة آمنة)، تستمر لمدة أسبوع، برعاية وزير النقل المهندس صالح الجاسر.

وتستهدف الحملة مسح وتقييم كامل شبكة طرق المملكة البالغ طولها أكثر من 73 ألف كيلومتر، عبر 550 موظفًا من موظفي الوزارة مقسمين على 110 فرق في مختلف مناطق المملكة؛ حيث تعتمد الوزارة في تنفيذ الحملة على كفاءاتها الفنية والإدارية بنسبة 100%.

يُذكر أن الوزارة تواصل أعمال مسح وتقييم الطرق بشكل دوري، ضمن سعيها لرفع جودة شبكة الطرق والبنية التحتية لها، كما تحرص الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز كل المشروعات ومواجهة التحديات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، بما يحقق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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