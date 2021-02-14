الشؤون الإسلامية: إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الأحد، إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بثلاث مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 7 أيام 62 مسجدًا تم فتح 52 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة المصلين تحقيقاً لرسالة الوزارة.

ودعت الوزارة المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد خشية إلحاق الضرر بالمصلين، فيما جددت التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب إلى المساجد، ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي؛ لحمايتهم من خطر كورونا.