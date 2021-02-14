الداخلية: ضبط 47 ألف مخالفة لإجراءات كورونا الوقائية في أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط أكثر من 47 ألف مخالفة للإجراءات الوقائية بشأن فيروس كورونا خلال أسبوع.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة، للحد من مخالفة التدابير والإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، في مختلف مناطق المملكة، وفق قناة «الإخبارية».

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية.

واستكملت الوزارة، أنه بهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 372732، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 363585، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6433 حالة، فقد تم تسجيل 4 حالات وفاة، و282 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.