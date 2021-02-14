اخبار السعوديه

الصحة: 84% من إصابات كورونا الجديدة سجلت في 3 مناطق

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - من بينها الرياض

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن 84% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس المستجد سجلت في الرياض والشرقية ومكة المكرمة.

وأضافت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ«24» ساعة الماضية..  

واستكملت الوزارة، أنه بهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 372732، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 363585، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6433 حالة، فقد تم تسجيل 4 حالات وفاة، و282 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا