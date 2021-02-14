الصحة: 84% من إصابات كورونا الجديدة سجلت في 3 مناطق

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن 84% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد سجلت في الرياض والشرقية ومكة المكرمة.

وأضافت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ«24» ساعة الماضية..

واستكملت الوزارة، أنه بهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 372732، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 363585، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6433 حالة، فقد تم تسجيل 4 حالات وفاة، و282 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.