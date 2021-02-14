الأحوال المدنية المتنقلة بمكة تقدم خدماتها في ستة مواقع

قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها للرجال والنساء في ستة مواقع بالمنطقة.

وبدأت الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في محافظة الكامل، ومحافظة ميسان، ومركز قيا لمدة يومين لكل موقع، فيما تقدم خدماتها للنساء في محافظة اضم، ومحافظة ذهبان لمدة اسبوع لكل منهما، بينما تقدم خدماتها في مركز التأهيل الشامل بمحافظة الطائف لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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