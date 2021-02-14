التحالف: اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط.

وأضاف، أن الميليشيات الحوثية (المدعومة من إيران) تتعمد استهداف المدنيين في محاولاتها الإرهابية، وفق العربية

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن، أمس السبت، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة دون طيار أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي.

وذكر المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، أنه يتم إحباط كل المحاولات الإرهابية التصعيدية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.