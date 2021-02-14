السعودية اليوم / تعليم الباحة يطلق مسابقة "مرّن عقلك"



‎الباحة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة وبالشراكة مع جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة "معين" اليوم, مسابقة "مرّن عقلك".

وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية، وذلك بهدف تحفيز التفكير الإبداعي والمبتكر لدى طلاب المنطقة، ومساعدتهم للتغلب على المشكلات والتكيف مع متطلبات الحياة ومعطياتها.

وأشار المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني، أن هذه المسابقة تأتي انطلاقًا من أهمية استشراف آفاق النمو المستقبلي والأخذ بزمام المبادرة في صناعة أجيال مستقبلية قادرة على استثمار طاقاتها والتميز في التفكير الإبداعي الذي يشحذ همم النابغين ويبرز قدراتهم ومهاراتهم بما يعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع.

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16:28ت م

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