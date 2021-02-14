السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتًا بثلاث مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا



الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, 5 مساجد مؤقتًا بثلاث مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس

وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة هي : ثلاثة مساجد في منطقة المدينة المنورة، ومسجد في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، ومسجد في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى فتح 8 مساجد بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة، وذلك في المناطق التالية: الرياض ومكة المكرمة وجازان وعسير والشرقية.

ودعت الوزارة المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد خشية إلحاق الضرر بالمصلين، مجددة التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي لحمايتهم من خطر الفيروس .

// انتهى //

16:16ت م

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الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, 5 مساجد مؤقتًا بثلاث مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال سبعة أيام 62 مسجدًا، فُتح 52 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم .وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة هي : ثلاثة مساجد في منطقة المدينة المنورة، ومسجد في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، ومسجد في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى فتح 8 مساجد بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة، وذلك في المناطق التالية: الرياض ومكة المكرمة وجازان وعسير والشرقية.ودعت الوزارة المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد خشية إلحاق الضرر بالمصلين، مجددة التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي لحمايتهم من خطر الفيروس .// انتهى //16:16ت م0143

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