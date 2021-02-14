السعودية اليوم / (47335) مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع



الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس ‏

بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس

، حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(19104)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(10576)، ثم المنطقة الشرقية بـ(5251)، ومنطقة القصيم بـ(2800)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(2133)، ومنطقة الجوف بـ(1457)،ومنطقة عسير بـ(1367)، ومنطقة تبوك بـ(1243)، ومنطقة الباحة بـ(1106)ومنطقة حائل بـ(851)،

ومنطقة الحدود الشمالية بـ(604) ، ثم منطقة جازان بـ(592) ومنطقة نجران بـ(251).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن .

// انتهى //

15:37ت م

0135



الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس ‏بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19) (47335) مخالفة وذلك للفترة من 25 / 6 / 1442هـ حتى 1 / 7 / 1442هـ، حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(19104)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(10576)، ثم المنطقة الشرقية بـ(5251)، ومنطقة القصيم بـ(2800)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(2133)، ومنطقة الجوف بـ(1457)،ومنطقة عسير بـ(1367)، ومنطقة تبوك بـ(1243)، ومنطقة الباحة بـ(1106)ومنطقة حائل بـ(851)،ومنطقة الحدود الشمالية بـ(604) ، ثم منطقة جازان بـ(592) ومنطقة نجران بـ(251).وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن .// انتهى //15:37ت م0135

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