السعودية اليوم / أمانة الطائف ترصد مخالفات لأكثر من 220 محلاً لبيع الدواجن ومنتجاتها



الطائف 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف حملة ميدانية لمتابعة أنشطة بيع الدواجن ومنتجاتها، وذلك للتأكد من التزاماها بالاشتراطات المخصصة للنشاط، والتي تشمل حفظ الدواجن والبيض داخل ثلاجات وتوفر شهادة صحية للعاملين، ونظافة بيئة العمل والثلاجات، بالإضافة الى التقيد بالاشتراطات الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى وفيروس

وأوضحت الأمانة أن الحملات الميدانية غطت أكثر من 220 منشأة لبيع الدواجن والبيض داخل الطائف، منذ انطلاق الحملة، ورصد الفريق الميداني ملاحظات تتعلق بتدني مستوى النظافة، وسوء حفظ وتخزين المنتجات الغذائية، وتعريض البيض للحرارة وأشعة الشمس، بالإضافة إلى تدني نظافة ثلاجات العرض، كما لاحظ مراقبي الإدارة العديد من ممارسي العمل بشهادات صحية منتهية، مما استوجب تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وبينت أن البرنامج يهدف لتعزيز أعمال الرقابة الصحية على الأنشطة التجارية، وتعمل الفرق الميدانية للإدارة العامة لصحة البيئة على تنفيذ حملات مخصصة لمتابعة كل نشاط على حده بما يضمن التوعية ورصد الملاحظات وتصحيحها، ويحقق السلامة اللازمة في الغذاء والبيئة العامة.

وأشارت إلى أن البرامج الرقابية المخصصة التي تم تنفيذها شملت أكثر من 10 أنشطة إضافية كالمخابز ومحلات العطارة ومغاسل الملابس، ومحلات بيع المواد الغذائية.

// انتهى //

15:23ت م

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الطائف 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسنفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف حملة ميدانية لمتابعة أنشطة بيع الدواجن ومنتجاتها، وذلك للتأكد من التزاماها بالاشتراطات المخصصة للنشاط، والتي تشمل حفظ الدواجن والبيض داخل ثلاجات وتوفر شهادة صحية للعاملين، ونظافة بيئة العمل والثلاجات، بالإضافة الى التقيد بالاشتراطات الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا (كوفيد -19).وأوضحت الأمانة أن الحملات الميدانية غطت أكثر من 220 منشأة لبيع الدواجن والبيض داخل الطائف، منذ انطلاق الحملة، ورصد الفريق الميداني ملاحظات تتعلق بتدني مستوى النظافة، وسوء حفظ وتخزين المنتجات الغذائية، وتعريض البيض للحرارة وأشعة الشمس، بالإضافة إلى تدني نظافة ثلاجات العرض، كما لاحظ مراقبي الإدارة العديد من ممارسي العمل بشهادات صحية منتهية، مما استوجب تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.وبينت أن البرنامج يهدف لتعزيز أعمال الرقابة الصحية على الأنشطة التجارية، وتعمل الفرق الميدانية للإدارة العامة لصحة البيئة على تنفيذ حملات مخصصة لمتابعة كل نشاط على حده بما يضمن التوعية ورصد الملاحظات وتصحيحها، ويحقق السلامة اللازمة في الغذاء والبيئة العامة.وأشارت إلى أن البرامج الرقابية المخصصة التي تم تنفيذها شملت أكثر من 10 أنشطة إضافية كالمخابز ومحلات العطارة ومغاسل الملابس، ومحلات بيع المواد الغذائية.// انتهى //15:23ت م0122

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