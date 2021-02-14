السعودية اليوم / " البيئة " بالشرقية تحظر صيد كائن ( القبقب ) ثلاثة أشهر



الدمام 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، أن حظر صيد (القبقب) في سواحل الخليج العربي سيبدأ من يوم غدٍ الاثنين حتى 15 مايو المقبل، وأن الحد الأدنى المسموح لصيده بطول 7 سم.

وأوضح مدير عام فرع الوازرة المهندس عامر المطيري، أن فرض الحظر سابقاً أسهم في الحفاظ على مخزون (القبقب)، وتحسن في مخزونه وتوفره في المصايد أثناء موسم صيده، مؤكدا على الصيادين بالمنطقة الالتزام بفترة الحظر وإعادة (أمهات القبقب) المحملة بالبيض أثناء عمليات الصيد للبحر مرة أخرى؛ أثناء مزاولة عملية الصيد حفاظاً على المخزون.

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15:16ت م

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