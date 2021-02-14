السعودية اليوم / زلزال بقوة 3 درجات يضرب مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق من دون خسائر أو أضرار



بغداد 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 3.4 درجات على مقياس ريختر اليوم مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق, من دون أن يبلغ بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان صحفي أن مركز الزلزال يبعد 9 كم شمال غربي قضاء "كلار" التابع لمحافظة السليمانية, مبينة أن السكان لم يشعروا بالزلزال .

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15:05ت م

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