السعودية اليوم / أمانة الشرقية ترفع أكثر من 5 آلاف متر مكعب من الأنقاض في الخفجي



الدمام 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

أطلقت أمانة الشرقية الحملة الثانية لبرنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في محافظة الخفجي، والتي أسفرت عن رفع 5260 مترا مكعبا من النفايات والأنقاض مجهولة المصدر وذلك باستخدام أكثر من 500 كيس نفاية واستبدال 60 حاوية نفايات.

وأوضحت الأمانة أن الحملة شارك فيها 46 عاملا و13 معدة، مشيرة إلى استمرار أعمال النظافة في مختلف أحياء وشوارع المحافظة وصيانة دورات المياه العامة وغسل حاويات النفايات ونظافة الشواطئ، ومسح وتسوية الساحات في المناطق المختلفة حسب الجدول الزمني المعد للحملة.

وشددت على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع جميع السلوكيات غير المسؤولة التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم، داعية الجميع للتعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظة عن المخالفات البلدية عبر مركز 940 وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.

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14:57ت م

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