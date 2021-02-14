4 وفيات و322 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسعودية

محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6433 حالة.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 322 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 372 ألفا و732 حالة.

كما لفتت إلى تسجيل 282 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 363 ألفا و585.