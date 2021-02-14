تركي المالكي : مليشيا الحوثي الانقلابية تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني

محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي إن مليشيا الحوثي الانقلابية تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني.



وأضاف المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية أن "قادة مليشيا الحوثي لا يزالون على قوائم الإرهاب".

وشدد المالكي على أن التحالف ملتزم بالقوانين الدولية، إلا أن ذلك لا يمنعه من الرد على المليشيات على أرض الواقع.

وتأتي تصريحات المالكي بعد إعلان التحالف اليوم اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

وكثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من هجماتها على جنوب السعودية في الفترة الماضية عبر إرسال طائرات بدون طيار مفخخة منها ما تم تصنيعه في إيران، ما أسفر عن أضرار مادية كان أحدثها الحريق الذي اندلع في إحدى الطائرات المدنية في مطار أبها الأسبوع الماضي.