السعودية | الديوان الملكي: وفاة سمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة سمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 3:23 مساءً, 14 فبراير 2021 م
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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 2 / 7 / 1442هـ ، في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.