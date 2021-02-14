اخبار السعوديه

السعودية | الديوان الملكي: وفاة سمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي

0 نشر
مريم الجابري 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة سمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 3:23 مساءً, 14 فبراير 2021 م

المناطق - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 2 / 7 / 1442هـ ، في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا