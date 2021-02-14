اخبار السعوديه

52 % من إصابات كورونا الجديدة في الرياض وحدها

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم 52 % من إصابات الجديدة في الرياض وحدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

52 % من إصابات كورونا الجديدة في الرياض وحدها

الحالات الحرجة في وصلت 459 والوفيات 6433

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (282) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (363585) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2714) حالة من بينها (459) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (372732) حالة، توفي منهم (6433) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (322) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 167، بواقع 51.8 % من الحالات الجديدة فيما سجلت المنطقة الشرقية 64، بواقع 19.8 % من الحالات المسجلة اليوم.

وفي المركز الثالث جاءت مكة المكرمة بواقع 40 حالة، فيما سجلت منطقة القصيم 9 حالات، بينما سجلت كل من منطقتي المدينة المنورة وعسير 7 حالات في كل منهما، في حين سجلت مناطق حائل والجوف وجازان 5 حالات في كل منها، بينما سجلت الحدود الشمالية ونجران 4 حالات بكل منطقة.

وكانت أقل الحالات المسجلة اليوم في منطقتي تبوك بواقع 3 حالات في حين سجلت الباحة حالتين فقط.

إصابات كورونا الجديدة
توزيع حالات كورونا الجديدة


شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا