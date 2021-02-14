الجمارك السعودية تؤجل كافة المزادات المعلنة حتى إشعار آخر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الجمارك السعودية تأجيل إقامة جميع المزادات التي أعلن عنها سابقًا في المنافذ الجمركية حتى إشعار آخر، وذلك حرصًا منها على تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية التي تضمن التصدي لخطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد 19-COVID والحد من انتشاره.

الجمارك السعودية تشترط تفعيل توكلنا

يذكر أن الجمارك قررت الأسبوع الماضي إلزام عملائها بمختلف فئاتهم بتفعيل تطبيق توكلنا كشرط لدخول مقراتها في مدينة الرياض وجميع منافذها البرية والجوية والبحرية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء وإبراز تطبيق “توكلنا” قبل الدخول للمنشآت التابعة لها ومنافذها الجمركية وذلك لمعرفة الحالة الصحية.

كما أكدت على أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية الموصى بها من وزارة الصحة؛ وذلك بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد وعدم المصافحة.

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