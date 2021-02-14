عاجل.. التحالف العربي يعترض مسيرتين حوثيتين باتجاه جنوب السعودية

محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.



ونقلت "الإخبارية" عن التحالف تأكيده أن المحاولات الإرهابية للطائرات بدون طيار ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين.

والسبت، أعلن التحالف العربي تدمير طائرة مفخخة، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه مطار أبها السعودي.

كان التحالف نجح الجمعة في تدمير طائرة مفخخة، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية السعودية.

وأطلعت السعودية، الجمعة، المجتمع الدولي على انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية، وحذرت من استمرار النظام الإيراني في دعمها.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المندوب الدائم السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومندوب اليمن السفير علي مجور في مقر بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف.

وطالب المندوب الدائم الدول المشاركة بـ"شجب وإدانة تلك الهجمات"، لافتا النظر إلى أن "النظام الإيراني سيستمر في دعم المليشيات الإرهابية في المنطقة ما لم يكن للمجتمع الدولي وقفة جادة أمام تلك الممارسات الإرهابية الغادرة"