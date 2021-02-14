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تدمير "مسيرتين" أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

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الدمام - شريف احمد - اعترضت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ،طائرتين بدون طيار "مفخخة" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة ، وتمكنت من تدميرهما .

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار "مفخخة" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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