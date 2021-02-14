شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير "مسيرتين" أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعترضت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ،طائرتين بدون طيار "مفخخة" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة ، وتمكنت من تدميرهما .

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار "مفخخة" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).