عاجل | تسجيل 322 حالة كورونا جديدة في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (322) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (282) حالة كما تم تسجيل (4) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (372732) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (363585) حالة.

حالات كورونا في السعودية

وكانت الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد حالات كورونا الجديدة، وكذلك في عدد الحالات الحرجة؛ ما دفع المسؤولين في وزارة الصحة والجهات المختصة للتحذير من مخالفة التعليمات وتجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أن أعلى مسببات الإصابة بفيروس كورونا تأتي من المشاركة في التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية المخالفة.

وقال العبدالعالي إن الدراسات العالمية كشفت أن أكثر من 80 % من إصابات فيروس كورونا ارتبطت بحفلات الزواج والمناسبات العائلية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن ذلك يتسق مع ما يتم رصده في المملكة.

وكان متحدث الصحة قال في وقت سابق إن بعض السلوكيات التي يتم ممارستها في المطاعم والمناسبات الاجتماعية مثل المصافحة والعناق وعدم التباعد وغيرها، موضحًا أن الالتزام بالسلوكيات والإجراءات الاحترازية هو السبيل الوحيد لتفادي اللجوء إلى إجراءات احترازية مكثفة.

أهلية الحصول على اللقاح

‏وفي وقت سابق أوضح متحدث الصحة أن أهلية الحصول على لقاح كورونا ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على اللقاح ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي” لكنها أعادت جدولة مواعيد الجرعات بعد تأخر الشركة المصنعة للقاح في توريد اللقاحات إلى المملكة.

وأكد متحدث الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مشيرًا إلى أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.

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