الديوان الملكي: وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365 - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 2 / 7 / 1442هـ ، في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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