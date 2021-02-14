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شكرا لقرائتكم الديوان الملكي: وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
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الديوان الملكي: وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي
متابعات الخليج 365 - واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 2 / 7 / 1442هـ ، في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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