سهم عذيب يقفز 10 % في بداية الأسبوع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قفز سهم عذيب بنسبة تقارب 10 % في مستهل تداولات اليوم الأحد، مدفوعًا بالنتائج الإيجابية التي أعلنت عنها الشركة وحجم الأرباح الصافية التي تحققت خلال الثلاثة أرباع الأخيرة من العام الماضي وغيرها من العوامل التي أنعشت قيمة السهم.

أداء سهم عذيب اليوم

وبدأ تداول السهم اليوم عند 12.16 وهو أعلى من سعر آخر إغلاق سابق بقيمة 1.10 ريال حيث كان آخر إغلاق للسهم عند 11.06 ريال، وخلال الساعات الأول استقر سعر السهم عند هذا الحد ولم يتغير بشكل يذكر.

سبب ارتفاع سهم عذيب

يعود أحد أسباب ارتفاع قيمة هذه السهم إلى إعلان شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO جو) عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال في التسعة أشهر الأخيرة من العام الماضية بحسب بيان الشركة عبر موقع تداول الذي جاء فيه أنه بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 28/06/1442هـ الموافق 10/02/2021م عن النتائج المالية الأولية للفتـرة المنتهية في 31-12-2020م (تسعة أشهر)، تعلن الشركة انخفاض خسائرها المتراكمة إلى الصفر.

إجراءات اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها

ويعود السبب الرئيسي إلى تحقيق إيرادات أخرى نتيجة التسوية مع أحد الموردين الرئيسيين للشركة، وكذلك تحقيق أرباح تمويلية نتيجة خصم الذمم الدائنة طويلة الأجل، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية وتكلفة المبيعات.

أرباح اتحاد عذيب

يذكر أن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (شركة جو)، كان قد أعلنت تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة، بلغت 102.55 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 62.49 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، ويعود السبب من تسجيل الأرباح خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2021 بشكل رئيسي إلى الارتفاع في الإيرادات الأخرى، وتحقيق أرباح تمويلية، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية.

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