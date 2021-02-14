الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

تكليف هشام سعيد متحدثًا رسميًا في وزارة الحج والعمرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم، قرارًا بتكليف وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد متحدثًا رسميًا للوزارة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية لإبراز رسالة الوزارة إعلاميًا.

شارك الخبر