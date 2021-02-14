شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يكشف طريقة إثبات الحالة الصحية للأطفال دون 15 عاما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف تطبيق «توكلنا» خطوات إثبات الحالة الصحية للأطفال الذين لم يبلغوا الـ15 عاما من عمرهم، واشتراطات مشاركة بطاقة الوضع الصحي لتابع أو مكفول مع شخص آخر، والحد الأقصى لعدد أيام هذه المشاركة.

ففيما يخص إثبات الحالة الصحية للأطفال الذين لم يبلغوا الـ15 من عمرهم، أعلن تطبيق «توكلنا» أنه يمكن إثبات حالتهم الصحية عن طريق خدمة بطاقة الوضع الصحي، وذلك بالدخول إلى «الخدمات» - ثم «خدمات التابعين» - ثم «بطاقة الوضع الصحي»، وسيتم عرض الحالة الصحية للتابعين.

أما في ما يخص اشتراطات مشاركة بطاقة الوضع الصحي لتابع أو مكفول مع شخص آخر، فقد أكد التطبيق أنه يلزم وجود التابع أو المكفول ضمن أفراد الأسرة والمكفولين، ويلزم وجود حساب للشخص الآخر في «توكلنا»، وأن تكون حالته الصحية سليمة وعمره 15 عاما فأكثر، ويلزم عدم وجود مشاركة سابقة نشطة معه لنفس البطاقة.

وأشار تطبيق «توكلنا» إلى أن الحد الأدنى لمدة مشاركة بطاقة الوضع الصحي لتابع أو مكفول مع شخص آخر هو يوم واحد، والأقصى 7 أيام، ويبدأ احتساب المدة من بعد إرسال رسالة نجاح مشاركة البطاقة.