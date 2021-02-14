شكرا لقرائتكم خبر عن 40 نشاطاً دبلوماسياً في 8 أسابيع لسفير المملكة في مدريد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رغم جائحة كورونا التي تضرب العالم طولاً وعرضاً، إلا أن السفير السعودي في العاصمة الإسبانية مدريد عزام بن عبدالكريم القين جال العاصمة مدريد ومدناً أخرى ضمن مهام متعددة عقب تعيينه سفيراً للمملكة في إسبانيا مؤخراً، حيث قام بحوالى 40 نشاطاً خلال 8 أسابيع، تنوعت بين دبلوماسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية.

القين الذي قدم لمدريد عقب ترجله من وكالة وزارة الخارجية السعودية لشؤون المراسم، لم يقم بترتيب أوراقه وملفاته حال وصوله، بل استهل حضوره الدبلوماسي بزيارات عديدة ورحلات مكوكية، حيث بدأ بتسليم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا إلى مقدمة السفراء ورئيسة المراسم بالإنابة السيدة ماريا سباستيان دي إيديتشي في مقر وزارة الخارجية والتعاون وشؤون الاتحاد الأوروبي بمدريد، كما زار مقدمة السفراء كاريداد باتايا في مكتبها بوزارة الخارجية الإسبانية.

عقب ذلك قام قام بزيارة مجاملة لعدد من سفراء مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية والأجنبية، حيث زار أكثر من 25 سفيراً في مملكة إسبانيا، في وقت استقبل في مكتبه كلاً من سفير غينيا لدى إسبانيا بأول جوا زومانيقي، والمدير العام للبيت العربي التابع لوزارة الخارجية الإسبانية بيدرو مارتينيث.

السفير القين توجه إلى الملحقية العسكرية السعودية في مدريد والتقى بأعضائها. كما التقى موظفي الملحقية الثقافية السعودية للاطلاع على أوضاع الطلبة السعوديين في إسبانيا والأنشطة الأكاديمية والثقافية التي تقيمها الملحقية ضمن رؤية المملكة 2030، كما قام بتكريم الطالب أحمد عبدالمجيد صابر، عقب حصوله على درجة الدكتوراه في تخصص الذكاء الصناعي من إسبانيا.

وفي البعد الرياضي ناب السفير القين، وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، حيث حضر المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني بين فريقي برشلونة وأتلتيكوبلباو بمدينة إشبيلية، وتوج فريق بلباو ببطولة السوبر الإسباني، كما التقى عمدة مدينة إشبيلية خوان إسباداس ثيخاس وبحث مجالات التعاون بين الجانبين وتنظيم الأنشطة الثقافية والتراثية، كما التقى برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز على هامش اجتماعات الدورة 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية الذي عقد يومي 18-19 يناير 2021 بالعاصمة الإسبانية مدريد.

القين التقى أيضاً بوزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، ووزير الدولة لشؤون إسبانيا العالمية، ووزيرة الدولة لشؤون التجارة الإسبانية، فيما توج لقاءاته بتقديم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين لدى مملكة إسبانيا إلى الملك فيليبي السادس.