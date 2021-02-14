السعودية | التحالف: اعتراض مسيرتين حوثيتين أطلقتا تجاه خميس مشيط

شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض مسيرتين حوثيتين أطلقتا تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، عن اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وقال "ميليشيات الحوثي تتعمد استهداف المدنيين في محاولاتها الإرهابية".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الأربعاء، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكداً أن حريقا طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران.

يذكر أن ميليشيات الحوثي لطالما استخدمت الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، التي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.