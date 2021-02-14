أخبار السعودية اليوم.. تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يومًا إضافيًّا.. والأرصاد تنبه إلى هطول أمطار وسحب رعدية على 3 مناطق

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021م منها: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يومًا إضافيًا، والأرصاد تنبه إلى هطول أمطار وسحب رعدية على 3 مناطق بالمملكة، و«الصحة» تحدد الإجراء المطلوب حال تأخر صدور الإجازة المرضية عن 72 ساعة.

وزارة الداخلية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يومًا إضافيًا

تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التالية مدة (20) يومًا إضافيًا بدءًا من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 2 / 7 / 1442هـ الموافق 14 / 2 / 2021م، ليكون الإجمالي (30) يومًا قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي

الأرصاد تنبه إلى هطول أمطار وسحب رعدية على 3 مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة جازان تضمن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن مطابقة المهن المسجلة للواقع

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنَّ المهنة المسجلة لديها لا بدَّ أن تكون مطابقة للواقع.

بـ4 خطوات.. هكذا يمكنك تسجيل عقد الإيجار إلكترونيًّا عبر أبشر

حدَّدت منصة أبشر خطوات تسجيل عقد إيجار العقارات إلكترونيًا عبر المنصة سواء للمؤجر أو المستأجر أو وكيل عن المستأجر.

«الصحة» تحدد الإجراء المطلوب حال تأخر صدور الإجازة المرضية عن 72 ساعة

حدَّدت وزارة الصحة آلية التواصل معها، في حالة عدم صدور الإجازة المرضية خلال 72 ساعة من توقيت الإصابة.

صندوق التنمية الزراعية يعلن توقف التقديم على قرض مربي الماشية

أوضح صندوق التنمية الزراعية أن التقديم على قرض مربي الماشية متوقف حاليًا، ردًا على استفسارات أحد المستفيدين.

«أبشر» تجيب عن أبرز 6 أسئلة بعضها حول طلب السفر وتأشيرة الخروج والعودة.

أجابت منصة أبشر عن أبرز 6 أسئلة عن طلب السفر وتأشيرة الخروج والعودة، وإعدادات الحساب في التطبيق، وتسجيل العاملين.

أمانة جدة تفتتح المسار الشمالي لشارع الأميرة البندري في السنابل

أعلنت أمانة محافظة جدة افتتاح المسار الشمالي لشارع الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل بحي السنابل جنوب جدة، تمهيدًا للبدء في تطوير المسار الجنوبي، فيما يأتي التطوير للمسارين بطول 4 كم وعرض 60 مترًا.

«التعليم»: 99 مليون زيارة لـ«منصة مدرستي» حتى نهاية الأسبوع الرابع

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، أن رابط منصة مدرستي سجّل 99 مليون زيارة حتى نهاية الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أن عدد الدروس الافتراضية المتزامنة بلغ 20 مليونًا و249 ألفًا و471 درسًا.

«توكلنا» يوضح طريقة تغيير رقم الجوال في التطبيق

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة طريقة تغيير رقم الجوال في التطبيق الذي يوضح الحالة الصحية وإدارة التصاريح وتقديم الخدمات المتعددة بشراكة القطاع الحكومي.

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