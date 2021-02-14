«هيئة الأمر بالمعروف» تشترط تطبيق «توكلنا» لدخول مقارها بالمنطقة الشرقية

اشترط فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، تفعيل تطبيق "توكلنا" للدخول لمقار الهيئات والمراكز التابعة له وفق الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة كورونا.

وأكد مدير عام فرع المنطقة فهد بن فيصل الثبيتي إلزام منسوبي الفرع بإبراز تطبيق "توكلنا"، والتقيد بالاحترازات، بناءً على توجيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وكان فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة قد اشترط تفعيل تطبيق «توكلنا» للدخول لمقار الهيئات والمراكز التابعة له وفق الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة كورونا.

وشدد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون في ذلك، ونشر الوعي بين المجتمع عن طريق تكثيف الدوريات الميدانية واللوحات الإرشادية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

ويعد تطبيق "توكلنا" أحد الإجراءات التي اتبعتها المملكة خلال فترة انتشار الفيروس وفرض حظر التجول، حيث قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بإطلاق تطبيق "توكلنا"؛ لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية، ومنسوبي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد، بالتعاون مع وزارة الصحة وعددٍ من الجهات الحكومية خلال فترة المنع المفروضة، ما ساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وأطلق التطبيق عِدّة خدمات جديدة مهمة تسهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة، كما أتاح تطبيق "توكلنا" الإبلاغ عن الأفراد والتجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها.

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