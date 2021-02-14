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«أبشر» تجيب عن أبرز 6 أسئلة بعضها حول طلب السفر وتأشيرة الخروج والعودة

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الرياض - محمد عبدالله - عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر

أجابت منصة أبشر على أبرز 6 أسئلة عن طلب السفر وتأشيرة الخروج والعودة، وإعدادات الحساب في التطبيق، وتسجيل العاملين.

وأوضحت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنه يمكن عمل حساب في منصة أبشر لفرد الأسرة.

وأكدت منصة أبشر أنَّ التسجيل في تطبيق توكلنا لا يتطلب التعريف من شخص لآخر للتسجيل في حال لدى الشخص حساب في منصة أبشر يتم التسجيل مباشرة في تطبيق توكلنا.
 
وأوضحت منصة أبشر أن طلب السفر للحالات الاستثنائية تتم من خلال خدمة مركز الرسائل والطلبات في منصة أبشر خدماتي- خدمات- الجوازات- مركز الرسائل والطلبات.
 
وعند عمل تأشيرة خروج وعودة، يجب سداد رسوم الخدمة من خلال حسابك البنكي أولًا ثم الدخول لمنصة أبشر لتنفيذ الخدمة.
 
ويمكن تسجيل العامل في أبشر من خلال رقم الجوال الخاص به، ويمكن توثيق حساب أبشر ببصمة مطابقة لبصمة الأحوال المدنية.
 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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