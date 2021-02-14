«أبشر» تجيب عن أبرز 6 أسئلة بعضها حول طلب السفر وتأشيرة الخروج والعودة

أجابت منصة أبشر على أبرز 6 أسئلة عن طلب السفر وتأشيرة الخروج والعودة، وإعدادات الحساب في التطبيق، وتسجيل العاملين.

وأوضحت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنه يمكن عمل حساب في منصة أبشر لفرد الأسرة.

وأكدت منصة أبشر أنَّ التسجيل في تطبيق توكلنا لا يتطلب التعريف من شخص لآخر للتسجيل في حال لدى الشخص حساب في منصة أبشر يتم التسجيل مباشرة في تطبيق توكلنا.



وأوضحت منصة أبشر أن طلب السفر للحالات الاستثنائية تتم من خلال خدمة مركز الرسائل والطلبات في منصة أبشر خدماتي- خدمات- الجوازات- مركز الرسائل والطلبات.



وعند عمل تأشيرة خروج وعودة، يجب سداد رسوم الخدمة من خلال حسابك البنكي أولًا ثم الدخول لمنصة أبشر لتنفيذ الخدمة.



ويمكن تسجيل العامل في أبشر من خلال رقم الجوال الخاص به، ويمكن توثيق حساب أبشر ببصمة مطابقة لبصمة الأحوال المدنية.



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