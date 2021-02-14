صندوق التنمية الزراعية يعلن توقف التقديم على قرض مربي الماشية

أوضح صندوق التنمية الزراعية أن التقديم على قرض مربي الماشية متوقف حاليًا، ردًا على استفسارات أحد المستفيدين.

وأكد صندوق التنمية الزراعية عبر الحساب الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه في حال جاهزية استقبال الطلبات سيتم الإعلان عن ذلك عبر الموقع وقنوات التواصل الخاصة بالصندوق.

وكان أحد المستفيدين تساءل على الحساب الرسمي لصندوق التنمية الزراعية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «كيف أقدم على قرض مربي الماشية، وهل القرض يختلف عن الإعانة الشهرية».

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