«التأمينات الاجتماعية» تحدد الفئات التي يحق لها طلب الاشتراك اختياريًا

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الفئات التي يحقّ لها طلب الاشتراك اختياريًا في نظام التأمينات.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أنَّ الفئات التي يحقّ لها الاشتراك اختياريًا في التأمينات هم: المشتغلون بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطًا تجاريًا صناعيًا أو زراعيًا أو في مجال الخدمات والحرفيون.

والسعوديون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكذلك السعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لم يخضعوا إلزاميًا للنظام، وكل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات ولم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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