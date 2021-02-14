بالصور.. «تعليم الباحة» يطلق مسابقة «مرن عقلك» لتحفيز التفكير المبدع

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة وبالشراكة مع جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة (معين) مسابقة "مرن عقلك" وهي مسابقة علمية تربوية اجتماعية تنفذ عن بعد وتستهدف الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بهدف تحفيز التفكير المبدع والمبتكر لدى طلاب المنطقة ومساعدتهم على التغلب على المشكلات والتكيف مع متطلبات الحياة ومعطياتها.

ودشّن المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني بمكتبه المسابقة بحضور المساعد للشؤون التعليمية للبنين علي عوضه مديس المدير التنفيذي لجمعية معين الأستاذ غرم الله أحمد الغامدي، وأشار المدير العام إلى أنها تأتي انطلاقًا من أهمية استشراف آفاق النمو المستقبلي والأخذ بزمام المبادرة في صناعة أجيال مستقبلية قادرة على استثمار طاقاتها والتميز في التفكير الإبداعي الذي يشحذ همم النابغين ويبرز قدراتهم ومهاراتهم بما يعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع.

وقدّم الدكتور عبدالخالق في ذات السياق شكره وتقديره لجمعية "معين" على تعاونها التام مع الإدارة في تنفيذ الأهداف المشتركة، وأهاب بقادة وقائدات المدارس على ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة الموهبة والابتكار داخل مدارسهم، وحثّ الطلاب على التسجيل في المسابقة، وتشجيعهم وتحفيزهم على المشاركة وصقل قدراتهم ومواهبهم، والارتقاء بمستوى تفعيل المسابقة.

بدوره أوضح مدير إدارة الموهوبين بالإدارة علي عبدالله سابي أن المسابقة تقوم على أساس التنافس في أحد مجالات الابتكار، من خلال مشاركة جميع الطلاب والطالبات في المسابقة و استقبال الإجابات على منصة "واتساب" ذات الرقم " 0177271466 " الإجابات الصحيحة للأسئلة المعروضة على المنصات الرسمية للإدارة، موضحًا أنَّ المسابقة تتضمن عددًا من الجوانب أهمها القدرة الاستدلالية، واللغوية، والعددية، والإدراكية ، والحسية والبصرية، والقدرة على التذكر والاستنتاج والملاحظة سيتم تحكيمها من قبل نخبة من المختصين وفق معايير علمية محددة بهدف تحديد المشاركات الفائزة.

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