أمانة جدة تفتتح المسار الشمالي لشارع الأميرة البندري في السنابل

أعلنت أمانة محافظة جدة افتتاح المسار الشمالي لشارع الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل بحي السنابل جنوب جدة، تمهيدًا للبدء في تطوير المسار الجنوبي، فيما يأتي التطوير للمسارين بطول 4 كم وعرض 60 مترًا.

وأوضح مدير عام الطرق والجسور في الأمانة المهندس صالح البخاري أن أعمال توسعة الطريق تأتي ضمن مشروع سفلته وأرصفة وإنارة شوارع وطرق أحياء في جنوب جدة، ويهدف إلى تحرير الحركة المرورية على الطريق الذي يشهد ازدحامًا مروريًا وكثافة لحركة المركبات كونه مدخلًا رئيسًا لحي السنابل والأحياء المجاورة (الأجاويد، الهدى، الأمير عبد المجيد، الأمير فواز)، مشيرًا إلى أنَّ التوسعة ستحسن الخدمات على الطريق وتساهم في رفع مستوى الأمان والسلامة لسالكيه.

وأضاف البخاري أن الأعمال الإنشائية تضمنت إنارة الطريق بعدد 200 عمود إنارة تشتمل على 400 فانوس LED بالإضافة لأعمال أرصفة وإنشاء جزيرة وسطية بعرض 4 أمتار وجزر خدمات بعرض 5 أمتار وجزيرة طرفية بعرض مترين، كما شهدت أعمال التوسعة إزالة صخور كانت تعترض المسار بلغ حجمها نحو الـ 84600 ألف متر مكعب، فيما بلغت كميات طبقتي الأساس الاسفلتي والسطحي أكثر 13000 متر مكعب.

يذكر أنَّ أمانة جدة تواصل جهودها في توفير الخدمات وتمهيد الطرق وسفلتتها في أنحاء المحافظة عبر عدد من مشاريع الإنشاء والسفلتة والصيانة الجاري تنفيذها شملت سفلته وأرصفة وإنارة شوارع وطرق أحياء بجنوب وشرق وشمال المحافظة ومشروع لسفلتة شوارع المناطق العشوائية بجانب مشاريع صيانة الشوارع والأرصفة التالفة وتأهيل وتطوير المحاور والطرق الرئيسية جنوب ووسط وشمال جدّة.