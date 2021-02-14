توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن مطابقة المهن المسجلة للواقع

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنَّ المهنة المسجلة لديها لا بدَّ أن تكون مطابقة للواقع.

جاء ذلك ردًا من الوكالة على تساؤل وردها عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: «هل مستوى التعليم الموجود في الاحوال مؤثّر على القبول في الوظائف؟»

ويمكن لأيّ مواطن تعديل المهنة في البطاقة بالذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية الأقرب له مع توفير جميع المستندات المطلوبة للتصحيح، وتقدم للموظف المختص لتصحيح البيانات المطلوبة، وفق الشروط المطلوبة.

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