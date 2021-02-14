السعودية اليوم / أمانة الشرقية تغلق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع



الدمام 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 9622 جولة رقابية، و2013 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 396 مُنشأة، وتحرير 593 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 2266 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتطبيق توكلنا، ومخالفات الاشتراطات البلدية والصحية، مؤكدة أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية والبروتوكولات الصحية للتأكد من التزام جميع المنشآت بالإجراءات الصحية والخاصة بمواجهة فيروس "كورونا".

ودعت الأمانة الجميع لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية مثل التزاحم، وعدم التباعد الآمن في التسوق، أو الاجتماعات، وما يأتي ضمنها، وذلك على رقم البلاغات (940).

// انتهى //

14:46ت م

0106



الدمام 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 9622 جولة رقابية، و2013 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 396 مُنشأة، وتحرير 593 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وأسواق النفع العام.وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 2266 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتطبيق توكلنا، ومخالفات الاشتراطات البلدية والصحية، مؤكدة أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية والبروتوكولات الصحية للتأكد من التزام جميع المنشآت بالإجراءات الصحية والخاصة بمواجهة فيروس "كورونا".ودعت الأمانة الجميع لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية مثل التزاحم، وعدم التباعد الآمن في التسوق، أو الاجتماعات، وما يأتي ضمنها، وذلك على رقم البلاغات (940).// انتهى //14:46ت م0106

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