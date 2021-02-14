السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير جوازات المنطقة الشرقية



الأحساء 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد نواف النفيعي، يرافقه مدير الإدارة العامة لجوازات محافظة الأحساء العميد خالد الحملي، ومدير الإدارة العامة لشؤون العمليات بجوازات الشرقية العميد سعد الدوسري.

ونوه سموه بما حظي به قطاع الجوازات ضمن القطاعات الأمنية من تطور متواصل بفضل الله، ثم بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على تطوير وتمكين الأجهزة الأمنية.

وأشاد سموه بما تقدمه الإدارة العامة للجوازات من خدمات الإلكترونية سهلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم بأسرع وقت.

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14:43ت م

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