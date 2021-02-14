السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية ويطلع على مشروعاتها



الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بما تمثله الدرعية من أهمية تاريخية كونها منطلق هذه الدولة والأساس الذي ظهرت منه بشائرها ، وما تمثله من علامة بارزة في العناية بالتراث تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى الدعم والمتابعة التي تحظى بها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه خلال زيارته اليوم لمقر هيئة تطوير بوابة الدرعية , حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو.

وأعرب سمو أمير الرياض عن فخره واعتزازه بما اطلع عليه من مشروعات متكاملة في التراث والإنسان والقيمة العالية التي ستضيفها لمنطقة الرياض مقدماً شكره للجميع على مساهماتهم المفيدة مثمناً جهودهم وإبداعاتهم.

فيما قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو خلال الزيارة شرحًا عن برامج وخطط تأهيل الدرعية ومراحلها الإنشائية التي تمتد على مساحة 7 كيلومترات مربعة، وتضم مجموعة متنوعة من الأسواق والمتاحف، والمعارض، والأكاديميات التي تخدم الأهداف الثقافية للمملكة، ومضمار سباق عالمي خاصا لسباق للفورميلا -إي - والعديد من المطاعم والمقاهي والفنادق الرائدة عالمياً .

وأشار إلى التركيز على حي الطريف والبجيري والعمل على الميزة التاريخية لهما كوجهة سياحية عالمية تركز على الثقافة والتراث معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على الدعم والتعاون التي تحظى به الهيئة . // انتهى //

14:42ت م

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الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بما تمثله الدرعية من أهمية تاريخية كونها منطلق هذه الدولة والأساس الذي ظهرت منه بشائرها ، وما تمثله من علامة بارزة في العناية بالتراث تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى الدعم والمتابعة التي تحظى بها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية - حفظهما الله -.جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه خلال زيارته اليوم لمقر هيئة تطوير بوابة الدرعية , حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو.وأعرب سمو أمير الرياض عن فخره واعتزازه بما اطلع عليه من مشروعات متكاملة في التراث والإنسان والقيمة العالية التي ستضيفها لمنطقة الرياض مقدماً شكره للجميع على مساهماتهم المفيدة مثمناً جهودهم وإبداعاتهم.فيما قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو خلال الزيارة شرحًا عن برامج وخطط تأهيل الدرعية ومراحلها الإنشائية التي تمتد على مساحة 7 كيلومترات مربعة، وتضم مجموعة متنوعة من الأسواق والمتاحف، والمعارض، والأكاديميات التي تخدم الأهداف الثقافية للمملكة، ومضمار سباق عالمي خاصا لسباق للفورميلا -إي - والعديد من المطاعم والمقاهي والفنادق الرائدة عالمياً .وأشار إلى التركيز على حي الطريف والبجيري والعمل على الميزة التاريخية لهما كوجهة سياحية عالمية تركز على الثقافة والتراث معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على الدعم والتعاون التي تحظى به الهيئة . // انتهى //14:42ت م0103

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