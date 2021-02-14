السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في المدينة المنورة تقدم خدماتها في ثلاثة مواقع



المدينة المنورة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة ضمن مبادرة "نأتي إليك" بتقديم خدماتها في ثلاثة مواقع بالمنطقة.

وبدأت الوحدة المتنقلة اليوم تقديم خدماتها للنساء في مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة, وتقدم غدًا الخدمة للرجال في مستشفى الحرس الوطني, فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال في دار الرعاية بالمدينة المنورة, وذلك لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها واصدار بطاقة بدل تالف.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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14:38ت م

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