السعودية اليوم / تكليف المهندس سعيد متحدثاً رسمياً لوزارة الحج والعمرة



مكة المكرمة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

أصدر معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن اليوم، قراراً بتكليف وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد متحدثاً رسمياً للوزارة.

يأتي القرار في إطار حرص الوزارة على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية لإبراز رسالة الوزارة إعلامياً.

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14:35ت م

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