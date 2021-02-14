السعودية اليوم / وزارة النقل تطلق حملة ميدانية لمسح شبكة الطرق بعنوان "نحو طرق متميزة آمنة"



الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

أطلقت وزارة النقل اليوم , حملة بعنوان "نحو طرق متميزة آمنة"، تستمر لمدة أسبوع، برعاية معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر .

وتستهدف الحملة مسح وتقييم كامل شبكة طرق المملكة البالغ طولها أكثر من 73 ألف كيلومتر، عبر 550 موظفاً من موظفي الوزارة مقسمين على 110 فرق في مختلف مناطق المملكة، حيث تعتمد الوزارة في تنفيذ الحملة على كفاءاتها الفنية والإدارية بنسبة 100%.

يذكر أن الوزارة تواصل أعمال مسح وتقييم الطرق بشكل دوري، ضمن سعيها لرفع جودة شبكة الطرق والبنية التحتية لها، كما تحرص الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز كافة المشروعات ومواجهة التحديات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، بما يحقق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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14:34ت م

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