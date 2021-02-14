السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يطلع على تقرير إنجازات التدريب التقني والمهني لعام 2020



الدمام 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد بن سليمان السلوم.

وأكد سموه على أهمية التدريب التقني والمهني في تهيئة جيل ينافس، ويكون مشاركًا فاعلًا في بناء قطاعات صناعية وتجارية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، منوهًا باهتمام وحرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على رفع المهارات التخصصية والتقنية للمتدربين والمتدربات، وإيجاد تخصصات تتواءم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

واطلع سموه على تقرير الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية لعام 2020م، حيث تضمن التقرير المشروعات الجاري تنفيذها التي بلغت 18 مشروعًا موزعة على الدمام والأحساء والخبر والقطيف وبقيق والخفجي بقيمة إجمالية تتجاوز ملياراً و200 مليون ريال.

واشتمل التقرير على تدريب وتطوير 3640 من الذكور والإناث في 118 برنامجًا من خلال مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر، وتقارير إدارة السلامة والصحة المهنية وتوافقها مع اشتراطات السلامة المرورية واشتراطات السلامة بالدفاع المدني، وتوفير 5433 فرصة وظيفية للخريجين والخريجات، وإقامة 179 لقاءً ما بين معارض توظيف ومذكرات تفاهم وبرامج تهيئة لسوق العمل، وحصول الإدارة على المركز الأول بين الجهات المتعاونة في تنفيذ برامج مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حيث تم تقديم 161 دورة تدريبية لتعزيز التعايش المجتمعي استفاد منها 7903 متدربين ومتدربات، إضافة إلى ما تم إنجازه خلال فترة الجائحة والذي تضمن التدريب والعمل عن بُعد للعام التدريبي المنصرم، والإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة

من جهته، نوه السلوم بدعم ومساندة سمو نائب أمير المنطقة الشرقية وتوجيهاته السديدة لبرامج ومناشط التدريب التقني والمهني بالمنطقة .

// انتهى //

14:32ت م

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الدمام 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد بن سليمان السلوم.وأكد سموه على أهمية التدريب التقني والمهني في تهيئة جيل ينافس، ويكون مشاركًا فاعلًا في بناء قطاعات صناعية وتجارية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، منوهًا باهتمام وحرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على رفع المهارات التخصصية والتقنية للمتدربين والمتدربات، وإيجاد تخصصات تتواءم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.واطلع سموه على تقرير الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية لعام 2020م، حيث تضمن التقرير المشروعات الجاري تنفيذها التي بلغت 18 مشروعًا موزعة على الدمام والأحساء والخبر والقطيف وبقيق والخفجي بقيمة إجمالية تتجاوز ملياراً و200 مليون ريال.واشتمل التقرير على تدريب وتطوير 3640 من الذكور والإناث في 118 برنامجًا من خلال مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر، وتقارير إدارة السلامة والصحة المهنية وتوافقها مع اشتراطات السلامة المرورية واشتراطات السلامة بالدفاع المدني، وتوفير 5433 فرصة وظيفية للخريجين والخريجات، وإقامة 179 لقاءً ما بين معارض توظيف ومذكرات تفاهم وبرامج تهيئة لسوق العمل، وحصول الإدارة على المركز الأول بين الجهات المتعاونة في تنفيذ برامج مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حيث تم تقديم 161 دورة تدريبية لتعزيز التعايش المجتمعي استفاد منها 7903 متدربين ومتدربات، إضافة إلى ما تم إنجازه خلال فترة الجائحة والذي تضمن التدريب والعمل عن بُعد للعام التدريبي المنصرم، والإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا والتي شُكّلت لها لجان للأزمات والكوارث بالمنشآت التدريبية، واستفادة 30 ألف مواطن ومواطنة من مبادرة العطاء التدريبي لمنشآت التدريب الأهلي بالمنطقة وتقديم 135 برنامجا تدريبيا.من جهته، نوه السلوم بدعم ومساندة سمو نائب أمير المنطقة الشرقية وتوجيهاته السديدة لبرامج ومناشط التدريب التقني والمهني بالمنطقة .// انتهى //14:32ت م0098

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