السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة الجوف تقدم خدماتها في أربعة مواقع



سكاكا 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف ضمن مبادرة "نأتي إليك" خدماتها للرجال والنساء في أربعة مواقع بالمنطقة.

وبدأت الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مقر مرور القريات, فيما تقدم خدماتها للنساء في مقر أمانة المنطقة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدة المتنقلة يوم الثلاثاء خدماتها للرجال في مقر محافظة القريات, بينما تقدم خدماتها للنساء يوم الأربعاء في مكتب العمل النسوي بالمنطقة, وذلك لمدة يوم واحد لكل منهما.

كما توفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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14:30ت م

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