

الدمام 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، مدير التدريب والتقني والمهني بالمنطقة محمد السلوم.

ونوه سموه بالدعم الذي يشهده قطاع التدريب والتقني والمهني من القيادة الرشيدة - حفظها الله -، مؤكداً أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات الصحية، وتفعيل العملية التعليمية إلكترونياً بما يضمن سلامة المدربين والمتدربين، وأهمية مواكبة متطلبات سوق العمل، والعمل على تأهيل المتدربين بالمهارات والقدرات اللازمة للانخراط في سوق العمل، وتجويد مخرجات التدريب، عبر القياس والتحسين المستمر.

وأكد أهمية استشراف المستقبل، والتوسع في التخصصات التقنية التي تخدم أهداف رؤية المملكة 2030، وبرامجها المتنوعة، مشيداً بالجهود التي بذلتها المؤسسة في التحول نحو التعليم الإلكتروني.

كما اطلع سموه على تقرير الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية لعام 2020م الذي تضمن المشروعات الجاري تنفيذها وعددها 18 مشروعاً موزعة على الدمام والأحساء والخبر والقطيف وبقيق والخفجي بقيمة إجمالية تتجاوز مليارا و200 مليون ريال، واشتمل التقرير على تدريب وتطوير 3640 من الذكور والإناث في 118 برنامجا من خلال مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر، إضافة إلى تقارير إدارة السلامة والصحة المهنية وتوافقها مع اشتراطات السلامة المرورية واشتراطات السلامة بالدفاع المدني، وتوفير 5433 فرصة وظيفية للخريجين والخريجات، وإقامة 179 لقاءً ما بين معارض توظيف ومذكرات تفاهم وبرامج تهيئة لسوق العمل، وحصول الإدارة على المركز الأول بين الجهات المتعاونة في تنفيذ برامج مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، حيث تم تقديم 161 دورة تدريبية لتعزيز التعايش المجتمعي استفاد منها 7903 متدربين ومتدربات.

وثمن السلوم دعم ومساندة سمو أمير المنطقة الشرقية لبرامج ومناشط التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

// انتهى //

14:12ت م

0096





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يلتقي مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.