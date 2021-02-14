السعودية اليوم / سمو الأمير أحمد بن فهد يستقبل قائد المنطقة الشرقية المعين حديثاً



الدمام 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد بن عبدالرحمن أبو عساف بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

وهنأ سموه اللواء أبو عساف بمناسبة تعيينه قائدا للمنطقة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

// انتهى //

14:04ت م

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