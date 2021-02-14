السعودية اليوم / العواد يلتقي عددًا من سفراء الاتحاد الأوروبي



الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

التقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم "عبر الاتصال المرئي"، عدداً من سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

وأبرز معاليه خلال اللقاء جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في دعم حقوق الإنسان.

واستعرض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان، الموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفق رؤية المملكة 2030.

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14:01ت م

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