السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستقبل مدير فرع السياحة بالمنطقة



نجران 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتبه اليوم، مدير عام فرع السياحة بالمنطقة صالح بن محمد آل مريح بمناسبة إحالته للتقاعد.

وثمَّن سموه الجهود والخدمات التي قدمها آل مريح طيلة خدمته في مجال الآثار والسياحة والأدب والتراث، متمنياً له التوفيق في حياته العامة.

من جانبه قدم آل مريح لسمو أمير المنطقة إيجازاً عن الأعمال التي تمت خلال العامين المنصرمين، معبراً لسموه عن شكره وتقديره على ما حظي به من دعم طيلة فترة عمله، مما انعكس ايجابيا على أعمال السياحة والتراث والحفاظ على الموروث الذي تتميز به منطقة نجران.

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13:58ت م

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